Tekirdağ'da ayçiçeği ve lavanta fotoğrafları sergilendi - Haberler

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Tekirdağ'da ayçiçeği ve lavanta fotoğrafları sergilendi

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da ayçiçeği ve lavanta fotoğrafları sergilendi

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen "Lavanta Kokulu Tekirdağ" ve "Ayçiçek Fotosafari" yarışmalarında dereceye giren fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen "Lavanta Kokulu Tekirdağ" ve "Ayçiçek Fotosafari" yarışmalarında dereceye giren fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamındaki serginin açılışını Vali Aziz Yıldırım yaptı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılışta konuşan Yıldırım, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, fotoğrafları çekenlere teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da şehrin güzelliklerini fotoğraf karelerine yansıtan fotoğrafçıların şehrin tanıtımına katkı sağladığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Vali Yıldırım ve katılımcılar sergiyi gezdi.

Açılışa Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Güven Çelik ve fotoğraf sanatçıları katıldı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Turizm Haftası, Tekirdağ, Lavanta, Turizm, Güncel, Haberler

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