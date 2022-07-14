Tekirdağ'da ayçiçeği üreticilerine "çayır tırtılına" karşı zirai ilaçlama uyarısında bulunuldu - Haberler

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Tekirdağ'da ayçiçeği üreticilerine "çayır tırtılına" karşı zirai ilaçlama uyarısında bulunuldu

AA - Fırat Çakır - Güncel
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Tekirdağ'da ayçiçeği üreticilerine 'çayır tırtılına' karşı zirai ilaçlama uyarısında bulunuldu

Tekirdağ'da ayçiçeği ekili arazilerde çayır tırtılı zararlısı tespit edildi.

Tekirdağ'da ayçiçeği ekili arazilerde çayır tırtılı zararlısı tespit edildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ayçiçeği alanlarında yapılan kontrollerde çayır tırtılı rastlanmasından dolayı çiftçilere zirai ilaçlama uyarısı yapıldı.

Ayçiçeği alanlarının vakit kaybedilmeden çiftçiler tarafından kontrol edilmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

Çiftçilerin sürekli olarak bilgilendirildiği belirtilen açıklamada, ilaçlama yapılacak bölgelerde arıların zarar görmemesi açısından arıcıların uyarılması ve ilaçlamaların arıların zarar görmeyeceği gece saatlerinde yapılması istendi.

AA / Fırat Çakır - Güncel

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