Tekirdağ'da ayçiçeği tarlalarında 'çayır tırtılına' karşı dron ile ilaçlama yapılıyor

Tekirdağ'da ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılı zararlısına karşı dron ile ilaçlama çalışması başlatıldı.

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Süleymanpaşa ilçesinde çayır tırtılından etkilenen bölgelerde inceleme yaparak çiftçilerle görüştü.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden ilaçlama çalışmaları hakkında bilgi alan Yel, AA muhabirine Trakya'da çayır tırtılının ürünlere zarar verdiğini söyledi.

Çayır tırtılı zararlısı ile mücadele edebilmek için yayınlanan Tarım ve Orman Bakanlığı genelgesi doğrultusunda insansız hava araçları ile mücadeleye izin verildiğini hatırlatan Yel, "Başta Süleymanpaşa ilçemiz olmak üzere Hayrabolu, Malkara, Çorlu ilçelerimizin çeşitli mahallelerinden çiftçilerimizin bizlerden talepleri oldu. Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün çalışmaları sonucunda bu konu ile ilgili tespitler yapıldı. Tekirdağ'da bu yıl 1 milyon 600 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldı. Bu alanın 25 bin dekarında çayır tırtılı zararlısı görülmekte." dedi.

Bu alanlarda ilaçlama yapılacağını ifade eden Yel, kentte 8 insansız hava aracı ile ekiplerin ilaçlama yaptığını kaydetti.

Ekiplerin günde 1000 dönüm alanda ilaçlama yaptığını ifade eden Yel, "İlaçların çok etkili olduğunu görüyoruz. Yapılan çalışmaları yerinde inceledik, sonuçlarını gördük. Çiftçilerimizin taleplerine anında karşılık vererek devletimizin yanında olduklarını gösterdik." diye konuştu.

Kentte çiftçilik yapan Kazım Özer de ilaçlamaların faydalı olduğunu dile getirdi.

Devletin çiftçinin sorununa derhal çözüm bulduğunu belirten Özer, "Mahallemizde 4 bin dekar alanda çayı tırtılı istilası var. Devletimize sıkıntımızı ilettik, devletimiz hızlı bir şekilde bize yardıma koştu. Dronlar geldi ve 24 saat boyunca ilaçlama yapıyorlar. Devletimize çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.