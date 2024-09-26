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Tekirdağ'da Avrupa Hareketlilik Haftası Bisiklet Turuyla Kutlandı

Tekirdağ'da Avrupa Hareketlilik Haftası Bisiklet Turuyla Kutlandı
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Tekirdağ'da düzenlenen bisiklet turunda vatandaşlar 3 kilometrelik alanı pedal çevirerek hava kirliliğine dikkat çekti. Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı, bisiklet kullanımının sağlıklı yaşam için önemine vurgu yaptı.

Tekirdağ'da, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla düzenlenen bisiklet turunda vatandaşlar 3 kilometrelik alanda pedal çevirdi.

Süleymanpaşa Belediyesince "iki teker bize yeter" sloganıyla organize edilen program kapsamında Özgürlük Parkı'nda bir araya gelen katılımcılar, bisikletleriyle sahildeki dolgu alanda tur attı.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku, burada yaptığı konuşmada, hava kirliliğini azaltmak, doğayı korumak ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir yaşam sunmak için farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Etkinliğe katılan bisiklet tutkunlarına teşekkür eden Utku, sağlıklı yaşam için bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini dile getirdi.

Tura katılan Erdem Gülerser de farkındalık için pedal çevirdiklerini, herkesin bisikletlilere karşı duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

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