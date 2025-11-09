Haberler

Tekirdağ'da Atatürk'ün 87. Ölüm Yıldönümünde Sessiz Yürüyüş

Tekirdağ'da Atatürk'ün 87. Ölüm Yıldönümünde Sessiz Yürüyüş
Güncelleme:
Tekirdağ'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılı dolayısıyla sessiz yürüyüş ve saygı nöbeti düzenlendi. Katılımcılar, Atatürk Anıtı önünde toplandı ve karanfiller bıraktı.

Abdullah YALÇIN-Mehmetcan ARSLAN/TEKİRDAĞ, - TEKİRDAĞ'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılında sessiz yürüyüş ve saygı nöbeti gerçekleştirildi.

CHP Süleymanpaşa İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 87'nci yılında sesiz yürüyüş düzenlendi. Ellerinde Türk bayrakları, Atatürk fotoğrafları ve meşaleler taşıyan vatandaşlar, sahil dolgu alanda bulunan Harf İnkılabı Anıtı önünde toplandı. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'unda aralarında bulunduğu kalabalık, buradan Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı önüne kadar sesiz şekilde yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na karanfiller bırakıldı ve 'Ata'ya saygı nöbeti' tutulmaya başlandı.

Çorlu ilçesinde de düzenlenen sessiz yürüyüşün ardından Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk'ün anıtına karanfiller bırakıldı. Halk oyunlarının oynandığı anmaya katılanlar daha sonra 'Ata'ya saygı nöbeti' tutmaya başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (1)

Selim:

