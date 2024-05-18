Tekirdağ'da Atatürk'ü Anma Yürüyüşü Düzenlendi

Tekirdağ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Atatürk'ü Anma Yürüyüşü" Köprübaşı mevkisinden başladı.

Türk bayrakları ve balonlarla süslenen klasik otomobiller kortejde yer aldı.

Korteje katılanlar Türk bayrakları eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında şarkıcı Edis sahil dolgu alanında konser verdi.