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Tekirdağ'da Atatürk'ü Anma Yürüyüşü Düzenlendi

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Tekirdağ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte Türk bayrakları ve balonlarla süslenen klasik otomobiller kortejde yer aldı. Yürüyüşe, siyasi temsilciler, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında şarkıcı Edis sahil dolgu alanında konser verdi.

Tekirdağ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Atatürk'ü Anma Yürüyüşü" Köprübaşı mevkisinden başladı.

Türk bayrakları ve balonlarla süslenen klasik otomobiller kortejde yer aldı.

Korteje katılanlar Türk bayrakları eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında şarkıcı Edis sahil dolgu alanında konser verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Gençlik Edis Spor Politika Spor Güncel Haberler

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