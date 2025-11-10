Haberler

Tekirdağ'da Atatürk için Sessiz Yürüyüş Düzenlendi

Güncelleme:
Tekirdağ'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı anısına sessiz yürüyüş gerçekleştirildi. Katılımcılar, Türk bayraklarıyla yürüyerek saygı duruşu yaptı ve Atatürk Anıtı'na karanfiller bıraktı.

TEKİRDAĞ'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılında sessiz yürüyüş ve saygı nöbeti gerçekleştirildi.

CHP Süleymanpaşa İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 87'nci yılında sesiz yürüyüş düzenlendi. Ellerinde Türk bayrakları, Atatürk fotoğrafları ve meşaleler taşıyan vatandaşlar, sahil dolgu alanda bulunan Harf İnkılabı Anıtı önünde toplandı. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'unda aralarında bulunduğu kalabalık, buradan Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı önüne kadar sesiz şekilde yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na karanfiller bırakıldı ve 'Ata'ya saygı nöbeti' tutulmaya başlandı.

Çorlu ilçesinde de düzenlenen sessiz yürüyüşün ardından Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk'ün anıtına karanfiller bırakıldı. Halk oyunlarının oynandığı anmaya katılanlar daha sonra 'Ata'ya saygı nöbeti' tutmaya başladı.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN-Mehmetcan ARSLAN/TEKİRDAĞ, -

2) AYDIN'DA YOLA SAVRULAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA

AYDIN'ın Söke ilçesinde kaldırıma çarpması sonucu kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Yılmaz Kara (33), yola savrularak hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Adnan Kahveci Caddesi'nde meydana geldi. Yılmaz Kara yönetimindeki 09 ARV 954 plakalı motosiklet, kaldırıma çarpması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Kara'nın yola savrulduğu kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kara, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/İslam KELEŞ/AYDIN,

3) ŞANLIURFA'DA KARDEŞLER ARASI BIÇAKLI KAVGADA 4 KİŞİ YARALANDI; OLAY ANI KAMERADA

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, sokak ortasında iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, çocuklarının da karışmasıyla sopalı-bıçaklı kavgaya dönüştü. 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı kavga anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Kırsal Bozdere Mahallesi'nde yaşayan ve arazi anlaşmazlığı nedeniyle sorun yaşayan Doğan Çelik ile kardeşi Yusuf Çelik, şehir merkezinde karşılaşınca aynı mesele yüzünden aralarında tartışma çıktı. Tarafların çocuklarının da tartışmaya dahil olması sonucu olay, kavgaya dönüştü. Sokak ortasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada Erol Çelik (17), Yusuf Çelik, Samet Çelik ve Doğan Çelik vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavga anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Çevrede paniğe neden olan kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Erol Çelik'in, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Haberler.com
