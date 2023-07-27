Tekirdağ'da askeri bölgede çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Hatip Mahallesi'nde bulunan askeri bölgede çıkan yangın, itfaiye ve askerlerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme devam ediyor.

Tekirdağ'da askeri bölgede ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ve askerlerin müdahalesiyle söndürüldü.

Çorlu ilçesine bağlı Hatip Mahallesi Ergene yolu üzerinde bulunan kışlanın otluk kısmında çıkan yangın rüzgarın da şiddetiyle kısa sürede ağaçlık alana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ve askeri personelin uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Ayrıca itfaiye ekibi yangından etkilenen bir kaplumbağayı sağ kurtardı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ