Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 20 şüpheli gözaltına alındı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu ilçesinde gerçekleştirdikleri asayiş uygulamasında 1885 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı ve 764 aracı inceledi. Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı. Ayrıca, 18 araca trafik yönünden 150 bin lira idari para cezası kesilirken, 8 araç trafikten men edildi.
Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 20 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel asayiş suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Çorlu ilçesinde uygulama yaptı.
Ekipler, 1885 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı, 764 araç incelendi.
Çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı.
Uygulamada 18 araca trafik yönünden 150 bin lira idari para cezası kesildi, 8 araç trafikten men edildi.