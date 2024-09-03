Tekirdağ'da Asayiş Uygulamasında 41 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında 41 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde asayiş uygulamalarını sürdürüyor.

Ekiplerin son bir haftada belirlenen adresler ve şüphe üzerine durdurulan araçlarda yaptığı aramalarda, 1060 sentetik ecza hap, 71 gram kokain, 101 gram sentetik uyuşturucu, 198 gram esrar, 5 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 13 cep telefonu, 22 bin 880 makaron ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 71 bin 380 lira ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 41 zanlı gözaltına alındı.