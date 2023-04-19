Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 22 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 22 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 22 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ramazan Bayramı öncesinde huzur ve güven ortamının devam etmesi amacıyla üç ilçede belirlenen 30 adreste eş zamanlı arama yapıldı.

Aramalarda 5 ruhsatsız av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 11 fişek, farklı miktar ve çeşitlerde uyuşturucu ile 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Uygulamada gözaltına alınan 22 şüpheli emniyete götürüldü. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.