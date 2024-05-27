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Tekirdağ'da Asayiş Uygulaması: 2 Şüpheli Tutuklandı

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Tekirdağ polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasında, aranması olan 2 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramalarda 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Tekirdağ polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında yakalanan ve aranması olduğu belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde Aydoğdu Mahallesi'nde asayiş uygulaması yaptı.

Ekipler belirledikleri adreslerde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adreslerde bulunan A.S. ve N.Ş. gözaltına alındı.

Yağma ve yaralanma suçlarından aranmaları olduğu tespit edilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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