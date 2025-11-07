Tekirdağ'da Asayiş Uygulamalarında 6 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da asayiş uygulamaları ve denetimlerde gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Motosikletli Polis (Yunus) Timleri, il genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda bazı araçlar ve şüphelilerin üst aramasında, 577 uyuşturucu hap, 185 gram sentetik uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Denetimlerde 6 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ekipler, 123 şüpheli hakkında da adli işlem gerçekleştirdi.