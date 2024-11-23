Tekirdağ'da Asayiş Uygulamalarında 23 Gözaltı
Tekirdağ'da yapılan asayiş uygulamaları sırasında 23 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, son 10 günde bazı adres ve araçlarda arama yaparak, esrar, ruhsatsız silahlar ve çalıntı motosiklet gibi çeşitli suç unsurlarını ele geçirdi.
Tekirdağ'da düzenlenen asayiş uygulamalarında 23 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri il genelinde uygulamalarını sürdürüyor.
Ekipler, son 10 günde bazı adres ve araçlarda arama yaptı.
Aramalarda, 3 kilo 57 gram esrar, 7 ruhsatsız tabanca, 21 bin 760 makaron, çalıntı motosiklet, ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirildi.
Uygulamalarda 23 şüpheli gözaltına alındı.