Tekirdağ'da Asayiş Uygulamalarında 193 Tutuklama
Tekirdağ'da ocak ayında gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 624 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 193'ü tutuklandı. Ekipler, kent genelinde suçun önlenmesine yönelik denetimler ve operasyonlar gerçekleştirdi.
Tekirdağ'da ocak ayındaki asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 624 şüpheliden 193'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçun önlenmesine yönelik geçen ay kent genelinde çalışma yürüttü.
Söz konusu uygulamalarda 1210 iş yeri denetlenirken, 301 bin 305 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.
Bu kapsamda ekipler çeşitli suçlara karıştığı belirlenen zanlıların adreslerinde operasyon düzenledi.
Adreslerde bulunan 624 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 193'ü tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.