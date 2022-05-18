Asayiş operasyonunda 12 şüpheli yakalandı - Haberler

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Asayiş operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

AA - Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen asayiş operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen asayiş operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa'nın Aydoğdu, Çerkezköy'ün Bağlık ve Çorlu'nun Hıdırağa mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada ruhsatsız 7 tabanca, 5 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 175 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel

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