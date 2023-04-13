Tekirdağ'da asayiş
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Marmaraereğlisi ilçesinde bulundukları araçta uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Marmaraereğlisi ilçesinde bulundukları araçta uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süre takip ettiği şüpheli aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 40 gram metamfetamin, 5 gram skunk ve 11 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheliler E.V. ve H.İ. gözaltına alındı.
Otomobilde ruhsatsız silah ve bıçak ele geçirildi
Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniçiftlik Mahallesi'nde yol kontrolleri esnasında E.E. idaresindeki bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve büyük bıçak ele geçirildi.
Şüpheli E.E. gerekli işlemler için Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel