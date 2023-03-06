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Tekirdağ'da asayiş

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Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerinin denetimlerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerinin denetimlerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe genelinde asayiş denetimi gerçekleştiren ekipler, durumundan şüphelendikleri D.A ve E.S'yi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Ergene'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde şüpheli F.B'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.B'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Hisarcık Tekirdağ Güncel Haberler

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