Tekirdağ'da asayiş - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da asayiş

AA - Cemal Çavdar - Güncel
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da asayiş

Saray ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında 12 gram eroin ele geçirildi.

Saray ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında 12 gram eroin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde şüpheli C.K'yı durdurdu.

Üst aramasında 12 gram eroin ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu'da çıkan kavgada 3 kişi hafif yaralandı

Reşadiye Mahallesi Şehit Ahmet Çelekoğlu Sokak'taki bir parkta oynayan çocuklar arasında kavga çıktı.

Çocukların ailelerinin de karıştığı kavgada 3 kişi hafif yaralandı.

Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

AA / Cemal Çavdar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Çorlu Saray Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title