Tekirdağ'da asayiş Saray ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında 12 gram eroin ele geçirildi. Saray ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında 12 gram eroin ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde şüpheli C.K'yı durdurdu. Üst aramasında 12 gram eroin ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Çorlu'da çıkan kavgada 3 kişi hafif yaralandı Reşadiye Mahallesi Şehit Ahmet Çelekoğlu Sokak'taki bir parkta oynayan çocuklar arasında kavga çıktı. Çocukların ailelerinin de karıştığı kavgada 3 kişi hafif yaralandı. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. AA / Cemal Çavdar - Güncel Emniyet Müdürlüğü Çorlu Saray Güncel Haberler

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