Tekirdağ'da asayiş Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir işletmede kaçak tütün ve makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir işletmede kaçak tütün ve makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri İstiklal Mahallesi'nde bir işletmede arama yaptı. Aramada, 16 kilogram kaçak tütün ve 1862 makaron ele geçirildi. Olayla ilgili G.L. hakkında adli işlem başlatıldı. -Çerkezköy'de tabanca ele geçirilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde silah ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Gazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Namık Kemal Bulvarı'nda durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, silah ele geçirildi. Sürücü M.K. gözaltına alındı. AA / Mesut Karaduman - Güncel Tekirdağ Güncel Haberler

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