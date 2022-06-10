Tekirdağ'da asayiş - Haberler

Tekirdağ'da asayiş Saray ilçesinde aranan 4 hükümlü yakalandı. Saray ilçesinde aranan 4 hükümlü yakalandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında, hapis cezası bulunan 4 hükümlüyü yakaladı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Malkara'da polise mukavemette bulunan alkollü sürücü gözaltına alındı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında 34 VT 4816 plakalı aracı durdurdu. Kontrollerde, sürücü V.T'nin (54) alkollü olduğu belirlendi. Polis aracına binmek istemeyen ve mukavemette bulunan sürücü gözaltına alındı. Şüpheli kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. -Kapaklı ve Süleymanpaşa'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kapaklı ilçesinde şüpheli S.D'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve dolu fişekler ele geçidi. Ekipler, Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde şüpheli Y.A.'nın üst aramasında da ruhsatsız tabanca buldu. Şüpheliler gözaltına alındı. AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel Münir Karaloğlu Hisarcık Saray Güncel Haberler

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