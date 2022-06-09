Tekirdağ'da asayiş - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da asayiş

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da asayiş

Kapaklı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kapaklı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu adreste arama yapan ekipler 15 gram esrar, binanın yan tarafına atılan vakumlu poşetin içinde de 200 gram esrar ele geçirdi.

Şüpheli M.S. gözaltına alındı.

Çerkezköy'de tabanca ele geçirildi

Çerkezköy'de polisin denetimlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bağlık Mahallesi'ndeki bir evde ruhsatsız tabanca olduğu bilgisini alan ekipler harekete geçti.

Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve dolu fişekler bulundu.

Şüpheli M.T. hakkında işlem başlatıldı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Çorlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title