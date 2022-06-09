Tekirdağ'da asayiş - Haberler

Tekirdağ'da asayiş
AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kapaklı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kapaklı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Söz konusu adreste arama yapan ekipler 15 gram esrar, binanın yan tarafına atılan vakumlu poşetin içinde de 200 gram esrar ele geçirdi.
Şüpheli M.S. gözaltına alındı.
Çerkezköy'de tabanca ele geçirildi
Çerkezköy'de polisin denetimlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Bağlık Mahallesi'ndeki bir evde ruhsatsız tabanca olduğu bilgisini alan ekipler harekete geçti.
Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve dolu fişekler bulundu.
Şüpheli M.T. hakkında işlem başlatıldı.
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel