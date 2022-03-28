Tekirdağ'da asayiş

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Aydoğdu Mahallesinde durumundan şüphelendikleri A.G'yi durdurdu.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

-Üzerinde tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde üzerinde tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Ç.Ş'yi durdurmak istedi.

Polisleri görünce kaçmaya başlayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Ç.Ş'nin üzerinde yapılan aramada bir tabanca ve 17 mermi ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.