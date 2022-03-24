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Tekirdağ'da asayiş

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir evde uyuşturucu ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir evde uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki boş bir evde arama yaptı.

Aramada 44,30 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili F.M gözaltına alındı.

-Çerkezköy'de uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Polis ekipleri İstasyon Mahallesi'nde bir şüpheliyi durdurdu. Üst aramasında 7,60 gram sentetik kannabinoid ele geçirilen Ş.Y gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Uyuşturucu, Hisarcık, Çorlu, Polis, Güncel, Haberler

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