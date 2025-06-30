Tekirdağ'da asayiş

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Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

Ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Çorlu ilçesinde evinde ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde ruhsatsız av tüfeği bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Aramada, ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine V.G'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Çerkezköy'de otobüsle çarpışan minibüste 1 yolcu yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolcu minibüsü ile otobüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

G.K. idaresindeki 59 M 7182 plakalı yolcu minibüsü ile R.K. yönetimindeki 59 M 7145 plakalı yolcu otobüsü Şehit Teğmen Akın Akın Caddesi üzerinde çarpıştı.

Kazada minibüste bulunan bir yolcu yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kır - Güncel
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