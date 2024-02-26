Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 17 sikkeyle yakalanan kişi gözaltına alındı
Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı istihbaratı üzerine yapılan operasyonda, Çorlu ilçesinde durdurulan bir otomobilde 17 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Ayrıca Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirilen bir otomobilin sürücüsü ve Çerkezköy'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen bir zanlı da gözaltına alındı.
Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 17 sikkeyle yakalanan kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı istihbaratı üzerine Çorlu ilçesi Çanakkale Şehitler Bulvarı'nda bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 17 sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
-Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
Çorlu Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı.
-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Gazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde uygulama yaptığı sırada F.Ç'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.