Tekirdağ'da asayiş

Şarköy ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde durumundan şüphelendikleri E.Ç'yi durdurdu.

Zanlının üzerinde yapılan aramada 8 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede belirlenen adreslerde ve bazı otomobillerde arama yaptı.

Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı

Saray ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri S.A. ve H.M'yi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 8 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.