Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Aşağısevindikli Mahallesi'ndeki bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, evde hasar meydana geldi.

Kamyona çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Çerkezköy ilçesinde park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Ö.Ç. idaresindeki 59 AEE 570 plakalı motosiklet, Namık Kemal Bulvarı'nda park halindeki 59 RT 681 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.