Tekirdağ'da asayiş Çerkezköy ilçesinde polisin denetimlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çerkezköy ilçesinde polisin denetimlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mustafa Paşa Mahallesi'nde şüpheli bir otomobili durdurdu. Otomobildeki aramada ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda bir ikamette tencereye gizlenmiş 62 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli R.T. gözaltına alındı. Güncel AA / Süleyman Coşkun Bozyel Güncel Haberler

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