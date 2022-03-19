Tekirdağ'da arazide bulunan kemik parçalarının kayıp kişiye ait olduğu belirlendi

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 7 ay önce boş arazide bulunan kemik parçalarının ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Yunus Dönertaş'a ait olduğu tespit edildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilen kemik parçalarının incelenmesi tamamlandı.

Kemiklerin 15 Temmuz 2021'de ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Dönertaş'a ait olduğu belirlendi.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dönertaş, sosyal medyadaki röportajla gündeme gelmişti.

Çorlu ilçesinde 19 Ağustos 2021'de çoban tarafından boş arazide bulunan kemik parçaları ve kafatası, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

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