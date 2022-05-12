Araştırma için beslenen arı kovanlarını tahrip edenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından bilimsel çalışmaların yürütüldüğü proje dahilindeki arı kovanlarının tahrip edilmesine ilişkin jandarma, geniş çaplı araştırma başlattı.

Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necati Muz tarafından 2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle başlatılan proje kapsamında doğada, ziraatten uzak Uçmakdere mevkisinde 200 kovanda arı yetiştirilmeye başlandı.

İlaç yapımında kullanılacak arı ürünlerinin üretilmesi için 6 yıldır sürdürülen proje kapsamındaki hastalığa dayanıklı arıların bulunduğu kovanlar tahrip edildi.

Muz'un şikayetçi olması üzerine jandarma, söz konusu tahribatı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı, çevredeki güvenli kameraları incelemeye aldı.

"Yaklaşık 4 milyon arı telef edildi"

Muz, Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi'nde çalışma yürüttükleri alana kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildiğini söyledi.

Çalışma yürütülen alanda 200 kovanın kullanılamaz hale getirildiğini aktaran Muz, "Yaklaşık 4 milyon arı telef edilerek, hastalıklara dayanıklı üstün arı ırkları da çalındı. Burada yerli imkanlarla organik ilaç ham maddesi üretilmesi hedefleniyordu. Arıların bazı hastalıklarını tedavi etmek ve insan sağlığında kullanılan arı ürünlerinin kalıntısız ve yüksek kalitede üretilmesi amaçlanıyordu. " dedi.

Muz, projenin milli imkanlarla desteklendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"10 dönüm izole alanda zirai tehditlerden uzakta, 200 kovan arıyla, hayvancılık projesi amacıyla çalışmaya başlamıştık. Trakya'nın farklı köylerinden toplanan genetik üstün arılarımız vardı. 6 yıl burada ıslah mücadelesi yaptık. Burada sadece bir hırsızlık yapılmadı. Bizim yıllardır biriktirdiğimiz genetik ırklar, projenin verileri de çalınmış oldu. Peteklere zarar verildiği için arılar ölmüş, bazıları kaçmış. Genetik materyal olan kovanlardan ana arılar çalındı."

Şarköy Jandarma Komutanlığına giderek şikayette bulunduklarını dile getiren Muz, bunu yapanların cezasız kalmaması için ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.