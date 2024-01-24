Tekirdağ'da aranan zanlılardan 2'si tutuklandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde aranan zanlılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde aranan zanlılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan S.Ç, K.A, E.A. ile Y.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ç. ile K.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kumbağ Mahallesi'nde 2 gün önce düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan S.Ç'nin "Kasten adam öldürme" suçundan arandığı tespit edilmişti.