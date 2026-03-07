Haberler

Tekirdağ'da farklı suçlardan aranan 47 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Tekirdağ'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu, çeşitli suçlardan aranan 47 kişi tutuklandı. Son bir haftada yapılan çalışmalarda toplam 157 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında farklı suçlardan aranan 47 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde son bir haftada çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 157 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 47 şüpheli tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
