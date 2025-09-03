Tekirdağ'da Aranan 4 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 40 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Ö, 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan O.A. ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan B.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.