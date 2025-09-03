Haberler

Tekirdağ'da Aranan 4 Kişi Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, hapis cezası bulunan 4 zanlı gözaltına alındı ve tutuklandı.

Tekirdağ'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 40 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Ö, 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan O.A. ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan B.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Oğlu işteyken torununu darbeden babaanne gözaltına alındı

Oğlu işteyken torununa yaptıkları kan dondurdu! Şimdi hesap vakti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fahriye Evcen'den milyon dolarlık reklam anlaşması

Uzun süredir sessizdi! Yeni anlaşması dudak uçuklattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.