Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Aranan 130 Kişiden 56'sı Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da polisin arama çalışmaları sonucunda yakalanan 130 kişiden 56'sı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan aranan şüpheliler gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'da polisin il genelinde aranması bulunan şüphelilere yönelik çalışmasında yakalanan 130 kişiden 56'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kamu düzeninin sağlanması amacıyla il merkezi ve ilçelerde, öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar, yağmanın da aralarında bulunduğu suçlardan aranması bulananlara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 130 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 56'sı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ Tutuklama Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı

Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı

 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

 Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! İlişkiye girerken kameraya yakalandılar

Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! İlişkiye girerken kameraya yakalandılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title