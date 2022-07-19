Tekirdağ'da aranan 10 şüpheli yakalandı Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde eş zamanlı denetim yaptı. Ekipler, belirlenen adreslere yönelik denetimde, aranma kaydı bulunan 10 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramalarda, 6'sı ruhsatsız 8 tabanca, 16 fişek, 21 şişe kaçak içki, 10 sentetik ecza ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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