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Tekirdağ'da Araç Yangını: Hurda Yığınına Döndü

Tekirdağ'da Araç Yangını: Hurda Yığınına Döndü

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir araç yangını meydana geldi. Yangın sonucu araç hurda yığınına döndü. İtfaiye ekipleri yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği üzerinde duruyor.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yanan araç hurda yığınına döndü.

Olay, gece saatlerinde Marmaracık ile Sağlık Mahallesi'ni bağlayan Çevre Yolu bağlantısında meydana geldi. Ergün E. idaresindeki 41 BS 848 plakalı hafif ticari araç, Sağlık Mahallesi istikametine seyrederken alev aldı. Yangını fark eden sürücü ve yolcular araçtan atlayarak, itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç yangını söndürdü. Yanan araç kullanılamaz hale geldi. Olayı değerlendiren itfaiye ekipleri, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği üzerinde duruyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Marmaracık Tekirdağ İtfaiye Tragger Güncel Haberler

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