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Tekirdağ'da Araç Bağış Kampanyasına Destek Verenlere Teşekkür Belgesi Verildi

Tekirdağ'da Araç Bağış Kampanyasına Destek Verenlere Teşekkür Belgesi Verildi
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Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde başlatılan araç bağış kampanyasına destek veren 94 vatandaşa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. Vali Soytürk, güvenlik güçlerine alınan araçların önemli olduğunu belirtti.

Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kullanılması amacıyla başlatılan araç bağış kampanyasına destek veren 94 vatandaşa teşekkür belgesi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, teşekkür belgeleri Tekirdağ Valisi Recep Soytürk tarafından verildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Soytürk, yaklaşık bir yıldır emek verdikleri projeye destek verenlere teşekkür etti.

Tekirdağ'ın güvenlik ve asayiş bakımından Türkiye ortalamasının üzerinde olan illerden olduğunu belirten Soytürk, "Burada emniyet, jandarma ve sahil güvenlik komutanlığının emeği var. Allah onlardan razı olsun. Bu dereceyi yukarı çıkarmak için cansiperane çalışıyoruz. Bu dereceyi yukarı çıkarmanın koşullarından bir tanesi personel sayısının artmasıdır. Bununla ilgili İçişleri Bakanımız yaklaşık 203 ekstra polis bize gönderdi. Elimizi daha da güçlendirdi."ifadelerini kullandı.

Soytürk, güvenlik güçlerinin sahip olduğu 201 araçtan 94'ünün hayırseverler tarafından alındığını ifade etti.

Törene, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Çorlu Kaymakamı Murat Eren, Ergene Kaymakamı Kadir Duman, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Saray Kaymakamı Refik Özsoy, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutan Vekili Sinan Tercan, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Natan Yakuppur, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin ve hayırseverler katıldı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

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