Tekirdağ'da Apartman Dairesinde Yangın Çıktı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 5 kişi, ambulansla tedavi edildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.
Şeyhsinan Mahallesi Abdi İpekçi Sokak'ta 3 katlı apartmanın son katında bulunan dairede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından daireden çıkartılan ve dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi, ambulansta tedavi edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın dairede hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel