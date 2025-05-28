Tekirdağ'da Apartman Dairesinde Yangın: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Tekirdağ'da Apartman Dairesinde Yangın: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü, etkilenenler hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2'i çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Muradiye Mahallesi'nde apartmanın ikinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi sağlık ekipleri tarafından Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Uğur Bulut - Güncel
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