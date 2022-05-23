Tekirdağ'da annesinin öldürdüğü 6 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi - Haberler

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Tekirdağ'da annesinin öldürdüğü 6 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi

AA - Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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Tekirdağ'da annesinin öldürdüğü 6 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde annesi tarafından bıçakla öldürülen 6 yaşındaki kızın cenazesi toprağa verildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde annesi tarafından bıçakla öldürülen 6 yaşındaki kızın cenazesi toprağa verildi.

E.K'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumundan alınarak Bağlık Mahallesi Veysel Karani Camisi'ne getirildi.

Küçük kızın cenazesi, kılınan namazın ardından Türbedere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine küçük kızın ailesi ve yakınları katıldı.

Anne S.K, dün 6 yaşındaki kızını öldürdüğü gerçekçisiyle polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel

Bağlık mahallesi, Çerkezköy, Adli Tıp, Tekirdağ, Güncel, Haberler

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