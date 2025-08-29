Tekirdağ'da Anıza Ekim ile Ayçiçeği Verimi Artıyor

Tekirdağ'da Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında anıza ekim yapılan ayçiçeğinden alınan verim üreticileri sevindirdi.

Bu yıl yaşanan şiddetli kuraklık dolayısıyla Tekirdağ genelinde ayçiçeğinde verim ortalaması dekar başına 80 ile 130 kilogram arasında değişirken, anıza ekim yöntemiyle ekilen ayçiçeğinde ise bu rakam 180 ile 220 kilogram aralığına yükseldi.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Önder Çiftçi Kooperatifi işbirliğinde "Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında geçen yıl 2 bin 150 dekar alanda uygulanan anıza ekim metodu bu yıl 140 üreticiyle birlikte 10 bin dekar alana çıkarıldı.

Önder Çiftçi Kooperatifi Başkanı Mehmet Aykut, AA muhabirine, kooperatif bünyesinde bulunan çiftçilerin yüzde 30'unun anıza ekim metodunu benimsediğini söyledi.

2022'de 4 dekar alanda anıza ekim çalışması yaptıklarını belirten Aykut, "Bu yıl çiftçilerimizin yüzde 30'u direk anıza ekim yaptı. Devletimizin projesi kapsamında 10 bin 200 dekar alanda anıza ekim gerçekleştirildi." dedi.

Aykut, her yıl anıza ekim yapan üretici sayısının arttığını dile getirdi.

Anıza ekim metoduyla üreticilerin daha iyi verim aldığını vurgulayan Aykut, "Şu anda son ekilen ve biçilen ayçiçeğinde dekarda minimum 40 kilogram fark var. Anıza ekilen ayçiçeği 40 kilogram daha önde gözüküyor. Geldiğimiz noktada 40 kilogramlık fark çiftçilerimizi mutlu ediyor. Bu sene Trakya'daki kuraklık düşünüldüğünde ortalama verim 80 ile 130 kilogram arasında olacak gibi duruyor. Anıza ekimlerde ise 180 ile 220 kilogram arası verim oluyor." diye konuştu.

"Anıza ekim tasarruf sağlıyor, verimi arttırıyor"

Çiftçi Hasan Eren de anıza ekim metoduyla yetiştirdiği ayçiçeğinin veriminden memnun olduğunu belirtti.

Anıza ekimin üreticiye tasarruf sağladığını vurgulayan Eren, "Anıza ekimin avantajları normal ekime göre çok daha fazla. En büyük farkı ise tasarruf. Mazot konusunda tasarruf sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Eren, tüm üreticilere anıza ekim metodunu denemelerini tavsiye etti.

Anıza ekim yöntemiyle bu sene ayçiçeğinden daha fazla verim elde ettiğini vurgulayan Eren, şöyle konuştu:

"Günümüzdeki bu kuraklık şartlarında klasik ekim, anıza ekimden daha düşük verim sağlıyor. Anıza ekimin verimi daha yüksek. Yağ oranı da geleneksel ekime göre daha yüksek geliyor. Şu an bu ekim metodunu takip etmeliyiz. Bütün çiftçi arkadaşlara tavsiye ediyorum."

Anıza ekim nedir?

Doğrudan ekim olarak da bilinen anıza ekim yöntemi, toprağı işlemeden bir önceki üründen kalan anızla birlikte tohumun toprağa bırakıldığı yöntem olarak biliniyor.

Ekim yapılan arazinin, az işlendiği için organik madde miktarının yıllar içerisinde artış gösterdiği bu yöntemde, toprak işleme az olduğu için üreticinin ekim maliyetleri de düşüyor.