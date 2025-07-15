Tekirdağ'da Anız Yangını Söndürüldü

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi yakınlarındaki anız alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kazı çalışmaları süren Perinthos Antik Kenti çevresinde önlem aldı.

Bölgeye gelen Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol ve Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter çalışmaları takip etti.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 800 dekar anız alanı zarar gördü.