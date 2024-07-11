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Tekirdağ'da Anız Yangını Söndürüldü

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Seymenli Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ve orman işletme ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 100 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Seymenli Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ve orman işletme ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık 100 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

Süleymanpaşa Tekirdağ İtfaiye Çevre Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

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