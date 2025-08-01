Tekirdağ'da Anız Yangını Ormanlık Alana Sıçradı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde anızda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın, Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı, 4 hektar orman ve 80 dönüm anız zarar gördü.
Tekirdağ'da anızda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Süleymanpaşa ilçesi Ortaca Mahallesi'nde anızda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar da söndürme çalışmalarını takip etmek üzere bölgeye geldi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangında 4 hektar orman ile 80 dönüm anız zarar gördü.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel