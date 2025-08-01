Tekirdağ'da Anız Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde anızda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın, Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı, 4 hektar orman ve 80 dönüm anız zarar gördü.

Tekirdağ'da anızda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Süleymanpaşa ilçesi Ortaca Mahallesi'nde anızda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar da söndürme çalışmalarını takip etmek üzere bölgeye geldi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında 4 hektar orman ile 80 dönüm anız zarar gördü.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Genç kadın, aldığı teklif sonrası olduğu yere yığılıp kaldı

Genç kadın, aldığı teklif sonrası olduğu yere yığılıp kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Sular şehri' Kahramanmaraş'ta 20 gündür süren kriz: İnsanlar tuvaleti gelir diye korkuyor

'Sular şehri'nde 20 gündür süren kriz! Vatandaşlar isyanda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.