Tekirdağ'da Anız Yangını Ormana Sıçradı
Malkara ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle 3 saatte kontrol altına alındı. 800 dönüm tarım alanı ve 100 dönüm orman zarar gördü.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesine anızdan başlayıp ormanı sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 3 saatte kontrol altına alındı.

Malkara'nın kırsal Doluköy ile Demircili Mahallesi arasındaki bir tarlada anız yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi mevkisindeki ormana sıçradı. Bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Karadan söndürme çalışmalarına havadan 3 uçak, 2 helikopter de destek verdi. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle alevler yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında 800 dönüm tarım alanı ile 100 dönüm ormanın zarar gördüğü belirtildi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
