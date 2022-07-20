Son dakika haber... TEKİRDAĞ'DA ANIZ YANGINI ORMANA SIÇRADI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... TEKİRDAĞ'DA ANIZ YANGINI ORMANA SIÇRADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika gündem haberi: TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik Mahallesi'ndeki anız yangınında alevler ormana yayıldı.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik Mahallesi'ndeki anız yangınında alevler ormana yayıldı. Yangında, 1 dönümü orman olmak üzere toplam 6 dönüm alan yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın Süleymanpaşa ilçesi, İnecik Mahallesi'nde, iddiaya göre hasat edilmiş anız tarlasında çıktı. Tarla yasak olmasına rağmen temizlenmek amacıyla yakıldı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, ormana sıçradı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede, Tekirdağ Büyükşehir itfaiye ekipleri ve Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri geldi. Yangına müdahale eden ekipler, kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında 1 dönüm orman olmak üzere toplam 6 dönüm alan yanarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title