Tekirdağ'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Malkara ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, hasat edilmiş buğday tarlasının bulunduğu bölgede meydana geldi ve yaklaşık 200 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Cami Atik Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaklaşık 200 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel