Tekirdağ'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

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Malkara'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen anız yangını, itfaiye ve AFAD ekiplerinin dakikalar süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında muhtar ve bir itfaiye eri yaralandı, 2500 dekar alan zarar gördü.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Sağlamtaş Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle anızlık alanda yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme müdürlüğü, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına helikopter de müdahale etti.

Vatandaşlar, anız alanlarını traktörle sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalıştı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı.

Yangında Sağlamtaş Mahallesi Muhtarı Ramazan Ersoy ve itfaiye eri Ahmet Yavuz yaralandı.

Yaralılar ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 2 bin 500 dekar anızlık alan ile 200 arı kovanı zarar gördü.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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