Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da anız yangını evlere sıçradı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle evlere sıçradı. İtfaiye ve jandarma ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında 2 ev ile yaklaşık 50 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde anızda başlayıp evlere sıçrayan yangın söndürüldü.

Çeşmeli Mahallesi'nde biçilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın mahalledeki evlere sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İş makineleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 ev ile yaklaşık 50 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

Marmaraereğlisi Jandarma Tekirdağ İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu

Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu

 Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 EURO 2024 şampiyonu İspanya oldu

EURO 2024 şampiyonu İspanya oldu

 ABD'de 4 kent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdı

ABD'de 4 kent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title